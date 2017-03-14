Антонио Конте: "Челси" обыграл команду, у которой лучший состав в премьер-лиге"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 1/4 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:0) отметил, что его команда обыграла соперника, у которого лучший состав в премьер-лиге. По его словам, удаление полузащитника "МЮ" Андера Эрреры было закономерным.

- Это был хороший матч против сильной команды с отличными игроками, - приводит ВВС слова Конте. - У "МЮ" вообще лушчий состав в лиге. Мы должны быть рады, что прошли в следующий раунд. Красная карточка? Я считаю, что Азар принял мяч и после контакта упал. Каждый смотрит на этот эпизод и высказывает свое мнение.