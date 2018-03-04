Антонио Конте: "Челси" нужно постараться сделать все возможное, чтобы попасть в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что всем в клубе нужно отбросить лишние мысли и сконцентрироваться на попадании в Лигу чемпионов. "Синие" идут на 5-м месте, отставая от четвертого "Тоттенхэма" на 5 очков.

- Сейчас самое важное – сконцентрироваться на настоящем и постараться сделать все, что возможно, чтобы гарантировать себе место в Лиге Чемпионов, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Будет нелегко, потому что у нас много конкурентов, но в данный момент самое важное – сконцентрироваться на этом.