Антонио Конте: "Челси" нужно подписать пару новичков, но не восемь"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассчитывает на то, что во время летнего трансферного окна состав клуба пополнит несколько новичков. По словам специалиста, на данный момент лондонцы закладывают фундамент для будущих побед.

– "Челси" должен смотреть на вещи реально и понимать свой уровень. Сейчас мы боремся за попадание в Лигу чемпионов, – приводит Daily Mail слова Конте. – Нам необходимо быть сильными, после чего следует подписать двух-трех новичков. Но не восьмерых.

Летом к нам перешли восемь футболистов, при этом мы потратили меньше других клубов, состав которых пополнили несколько игроков. Необходимо заложить серьезный фундамент.