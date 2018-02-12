Антонио Конте: "Челси" не собирается играть в январе или феврале"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте вновь выступил за введение в чемпионате Англии паузы после рождественских матчей. Итальянский специалист отметил, что физическое состояние игроков важнее места в турнирной таблице.

- Премьер-лига может быть не готова к зимнему перерыву, но "Челси" не собирается играть в январе или феврале, - цитирует FourFourTwo Конте. - Я чертовки уверен, что мои игроки станут вялыми, будут зевать, постепенно потеряют интерес к происходящему вокруг и станут все больше думать о том, что творится в вымышленном городе Санта-Тереза (если пауза не будет введена. - Прим. "СЭ").

Может, мы будем отставать от лидеров на 25 очков и свалимся в середину турнирной таблицы, но мои игроки отдохнут. Разве это не самое главное?

Напомним, "Челси" после 27 туров чемпионата Англии занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Манчестер Сити" составляет 22 балла.

В 2018 году "синие" провели пять матчей в премьер-лиге, одержав одну победу (над "Брайтоном" - 4:0), дважды сыграв вничью (с "Арсеналом" - 2:2 и "Лестером" - 0:0), а также потерпели два разгромных поражения подряд (от "Борнмута" - 0:3 и "Уотфорда" - 1:4).