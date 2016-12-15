Антонио Конте: "Челси" не нужно смотреть на турнирную таблицу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Сандерлендом" (1:0) в гостевом матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде нужно было своевременно "убить игру". Благодаря этому успеху лондонский клуб увеличил отрыв от второго места до шести очков.

– Если есть возможность, "убить" игру, надо это делать, – приводит BBC слова Конте. – У нас была такая возможность, но мы ей не воспользовались, в концовке Тибо Куртуа сделал хороший сэйв. Было хорошо, такие моменты важны для будущего – сегодня мы не поплатились за ошибки, но, опять же, нужно было "убивать" игру. Надеюсь, в будущем мы будем прогрессировать.

Я бы хотел, чтобы мои игроки не смотрели на турнирную таблицу и концентрировались на игре, которая будет через три дня. Нужно должным образом подготовиться, чтобы у нас было хорошее Рождество.