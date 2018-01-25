09:41 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Челси" не может конкурировать с клубами из Манчестера по финансам"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что клуб не пытался приобрести Алексиса Санчеса, который на этой неделе стал игроком "Манчестер Юнайтед". По словам итальянца, "синим" сложно тягаться с клубами из Манчестера в финансовом вопросе.

- Мы никогда не пытались подписать Санчеса, - цитирует ESPN Конте. - Одна из причин - это зарплата. Есть только две команды, которые могут позволить себе такие траты. Они останутся в топе, остальным же предстоит борьба за место в Лиге чемпионов.

В том сезоне мы завоевали титул, закончили его с прибылью, но об этом никто не говорит. Но раньше у "Челси" не было такого. Ситуация изменилась. "Челси" не может конкурировать с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" по финансам. Нам надо строить другое, а за основу необходимо взять упорную работу, а не деньги.

Если клуб хочет приобрести Неймара, то он должен быть готов к тому, что придется платить зарплату в размере 25 миллионов фунтов в год. Это относится и к Месси, Роналду, Санчесу. Таков рынок.

     
     
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