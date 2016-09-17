13:40 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Челси" не хватило организаторских способностей Терри"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его команде не хватило Джона Терри в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:2). По его словам, наличие опытного игрока помогает организации защиты.

– Думаю, нам не хватило организаторских способностей Терри в определенных ситуациях, – цитирует Goal Конте. – При вбрасывании аутов, при розыгрыше стандартов. Нужно обратить на это внимание. Мы сами подарили сопернику два гола. Когда так делаешь, сложно отыграться в матче с сильным соперником. Детали решают все, нужно быть внимательными.

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