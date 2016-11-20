Антонио Конте: "Челси" начал не лучшим образом, но по ходу матча прибавил"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте похвалил команду после победы над "Мидлсбро" (1:0) в матче чемпионата Англии. Победа позволила "Челси" единолично возглавить турнирную таблицу премьер-лиги.

– Я очень горжусь ребятами, нам нужно продолжать в том же духе, – цитирует ВВС Конте. – Я сказал игрокам, что мы должны сыграть как можно лучше после паузы на матчи сборных. Команда сохранила концентрацию. Знал, что эта игра будет сложной, потому что "Мидлсбро" хорошо организован. Однако мы заслужили победу, забили гол, могли забить еще. Первые пять минут оказались не лучшими, соперник стартовал очень хорошо. Но со временем "Челси" прибавил, заиграл быстрее, не оставлял пространства противнику. Сегодня чемпионат не закончился. Дальше будет сложнее, но мы довольны тем, как работали до сих пор.