Антонио Конте: "Челси" набрал хороший ход, но сейчас придется на время остановиться"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен победой над "Бернли" в матче 3-го тура чемпионата Англии (3:0). Также он посетовал на паузу, связанную с играми сборных, которая наступила.

– Я доволен победой и продемонстрированной игрой, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мы уверенно держали мяч и показали хороший футбол, создав множество моментов. Кроме того, после серии из 13 домашних матчей с пропущенными мячами нам, наконец, удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Это отличная новость для меня, для команды и для наших болельщиков. Жаль, что сейчас наступает перерыв на игры сборных. Мы набрали хороший ход, но сейчас нам придется на время остановиться.

Я рад, что нам удалось начать сезон с трех побед в чемпионате и выигрыша в кубке. Это хорошо для уверенности игроков и болельщиков команды. Это позволяет нам действовать спокойнее и укрепляет веру игроков в то, что наша совместная работа принесет успех. Обычно новый тренер, приходя в команду, приносит с собой новую методологию и собственное видение футбола. Но какими бы хорошими ни были идеи, для большей уверенности в собственных силах важны результаты на поле.