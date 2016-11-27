Антонио Конте: "Челси" изменился, и такая команда мне очень нравится"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после домашней победы в матче 13-го тура чемпионата Англии над "Тоттенхэмом" (2:1) отметил, что сейчас "синие" – уже не та команда, которая проигрывала "Ливерпулю" и "Арсеналу". По словам специалиста, победа в дерби позволяет испытать непередаваемые эмоции.

– Сейчас мы уже не та команда, которая проиграла "Арсеналу" и "Ливерпулю", - приводит слова Конте официальный сайт "Челси". - Мы изменились, и я доволен игроками и командой в целом. Мы много работаем и наслаждаемся тем, какой результат приносит наша работа на поле. В матчах такого уровня невозможно доминировать на протяжении всех 90 минут. Однако, когда выигрываешь в дерби, испытываешь непередаваемые чувства.