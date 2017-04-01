Антонио Конте: "Челси" должен принять поражение от "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения от "Кристал Пэлас" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что в любой игре премьер-лиги может случиться все что угодно. По словам Конте, команде нужно сконцентрироваться на предстоящей встрече против "Манчестер Сити".

– Это футбол, мы должны принять этот результат, – приводит BBC слова Конте. – Мы забили свой мяч после первых пяти минут игры, а потом за пару минут пропустили дважды. Когда пропускаешь таким образом, нужно понять ситуацию и прибавлять.

В чемпионате Англии в любом матче может случиться все что угодно. Это очень сильная лига. Сегодня нам противостоял соперник с сильными игрокам. Думаю, "Кристал Пэлас" показал, что является хорошей командой.

Теперь нужно думать о следующей игре. Если бы мы победили, были бы счастливы, но теперь важно сконцентрироваться на игре против "Манчестер Сити".