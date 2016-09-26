Антонио Конте: "Челси" должен доказать, что является великим клубом не только на бумаге"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения в матче 6-го тура чемпионата Англии от "Арсенала" (0:3) подчеркнул, что команде необходимо сделать соответствующие выводы, если она намерена бороться за титулы. По его словам, "синие" должны подтверждать свой статус игрой на поле.

- После этого поражения я долго не мог заснуть, - приводит Sky Sports слова Конте. - Но это нормально для меня. Я могу не спать на протяжении двух или трех дней. Необходимо сделать правильные выводы, если мы намерены бороться за титулы. Нам нужно улучшить свою игру. Важно доказывать, что "Челси" является великим клубом не только на бумаге, но и на поле.