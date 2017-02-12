Антонио Конте: "Челси" должен быть расстроен, потому что обязан выигрывать такие матчи"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда могла побороться за победу в матче чемпионата Англии с "Бернли" (1:1). Он подчеркнул, что на своем поле этот соперник очень силен.

– Мы должны быть разочарованы, потому что такие матчи нужно выигрывать, – цитирует ВВС Конте. – Начали очень хорошо, создали гол, а потом пропустили со штрафного. Теперь нам важно перезагрузиться. А этим очком мы разочарованы. Моя команда контролировала ситуацию, создавала много моментов. Мы могли убить интригу, но не сделали этого. Второй тайм шел в физической борьбе с длинными передачами. Против "Бернли" тяжело играть на его поле. Он тут взял 29 очков. Это говорит о силе противника. Но победу заслужили мы.