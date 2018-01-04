Антонио Конте: "Челси" должен был обыгрывать "Арсенал"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил разочарование по поводу ничьей с "Арсеналом" (2:2) в матче чемпионата Англии. Его команда уступала по ходу матча, однако смогла выйти вперед, упустив преимущество уже в компенсированное время.

– Обидно, потому что когда у вас так много шансов забить, матчи нужно выигрывать, – цитирует ВВС Конте. – А мы говорим о ничьей, хотя заслужили победу, создав так много моментов. Нужно принять окончательный результат. Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем, все делаем вместе. Мората? Ему не повезло. Он должен продолжать работать и расти. Нападающему важно забивать. У него было много моментов. Но я доволен решимостью и игрой команды.