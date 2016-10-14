Антонио Конте: "Челси" должен больше атаковать и меньше пропускать"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте накануне матча 8-го тура чемпионата Англии с "Лестером" отметил, что его команда должна больше создавать моментов у ворот соперника и меньше пропускать голов. За первые 7 игр в премьер-лиге "синие" забили 12 голов и пропустили 9. Поединок "Челси" - "Лестер" пройдет завтра и начнется в 14.30 по московскому времени.

- Мы стараемся найти наилучшее решение, чтобы максимально успешно использовать игровые способности футболистов, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - "Челси" провел хорошую игру с "Халлом". Виллиан, Азар и Коста сыграли очень хорошо и сделали то, чего мы от них ожидали. Мы должны продолжать в том же духе. Команда должна компактно располагаться на поле, но игроки должны больше атаковать и создавать больше голевых возможностей в атаке. Не важно, сыграем ли мы в три защитника или в четыре. Важно быть последовательными в своей работе. Было необходимо найти новое решение, потому что команда уровня "Челси" не должна пропускать так много голов.