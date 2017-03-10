Антонио Конте: "Челси" будет противостоять великая команда"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что не собирается вести себя более сдержано из-за критики Жозе Моуринью. По словам итальянского специалиста, он не хочет концентрироваться на том, что не связано с футболом.

- Говорил ли я с Моуринью? Нет, - приводит Goal.com слова Конте. - Сомневаюсь, что это важно. - Мне нечего выяснять с ним. Мне кажется, что за время работы в "Челси" я показал, что с большой страстью отношусь к игре. Мои подопечные сконцентрированы на футболе, на победах. Психологические игры не приносят побед. Перед встречей в октябре я знал, что нам будет противостоять великая команда. Это будет и сейчас.