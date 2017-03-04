22:27 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Челси" будет испытывать дополнительное давление в матче с "Вест Хэмом"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте ожидает тяжелого противостояния с "Вест Хэмом" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Также он отметил, предыдущую встречу с "молотобойцами" в Кубке лиги (1:2).

– Конечно, матч с "Вест Хэмом" будет сложным, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мы уже будем знать результаты других клубов, так что давление будет либо позитивным, либо негативным. Но мы готовы к матчу, и постараемся сыграть лучше, чем в прошлый раз.

Энди Кэрролл – отличный футболист, он физически очень силен, и мы должны его внимательно опекать. Но мы должны следить и за другими игроками "Вест Хэма", потому что они обыграли нас в Кубке лиги. Мы готовим разные способы, как справиться с сильными сторонами нашего противника, но нам важно играть в свой футбол, проповедовать свою философию, пытаться забивать, хорошо обороняться и играть напористо.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170304-0924.html

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