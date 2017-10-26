Антонио Конте: "Челси" будет играть в Кубке лиги только на победу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Эвертоном" (2:1) в матче Кубка лиги отметил, что его команда играет только на победу в турнире. Также специалист заявил, что продолжит давать шанс молодым игрокам в кубке, чтобы они могли улучшать свой уровень.

– Мы вышли в пятый раунд турнира, и будем играть только на победу, – цитирует официальный сайт "Челси" Конте. – Будет сложно, потому что среди участников остались сильнейшие команды. Несмотря на это, мы хотим дать шанс молодым игрокам команды. Да, есть риск, но им необходим профессиональный рост и переход на новый уровень. Без участия в тяжелых играх с такими соперниками не будет никакого развития.