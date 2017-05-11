Антонио Конте: "Челси" близок к цели, игроки осознают важность момента"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 37-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" отметил, что все игроки осознают важность момента. В случае победы "синие" досрочно обеспечат себе звание чемпионов Англии.

– Травмированных нет, все игроки здоровы, – приводит официальный Твиттер "Челси" слова Конте. – Мы близки к цели, но нужно взять три очка. Игроки осознают важность момента.

В этом сезоне нам не было легко. Мы столкнулись со множеством проблем. Хочу поблагодарить клуб, игроков и персонал за их работу. Хочу, чтобы моя работа стала великолепной, потому как существует всего две возможности, чтобы завершить сезон правильным образом. У меня контракт с "Челси" на два года, но сейчас важно сосредоточиться на настоящем.

Встреча "Челси" с "Вест Бромвичем" пройдет завтра, 12 мая, начало - в 22:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Вест Бромвич" - "Челси".