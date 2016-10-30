Антонио Конте: "Был момент сожаления, что я так рано подписал контракт с "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что был момент, во время которого он пожалел о подписанном контракте с лондонцами. Специалист заключил соглашение с "Челси" до начала Euro-2016, где руководил сборной Италии.

– Да, сожаление промелькнуло. Было сожаление, что я так рано определился со своим будущим, – цитирует Sky Italia Конте. – Если бы я не подписал контракт с "Челси", мне было бы тяжело расстаться со сборной. У меня было три выходных, после чего я взялся за работу с "Челси". Это новый вызов. Работа в иностранном клубе – совершенно другой опыт. Тут все иначе. Владелец Роман Абрамович очень требователен, очень увлечен футболом. Он хочет знать все о спорте, часто приходит на тренировки.