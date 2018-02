Антонио Конте: "Был бы рад, если бы "Челси" выразил мне поддержку"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте, комментируя информацию о своей возможной отставке, отметил, что хотел бы услышать слова поддержки со стороны клуба. Он также добавил, что такого в команде раньше еще не было.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассматривается руководством "Челси" в качестве замены Конте.

– Может, я хотел бы, чтобы клуб выступил по поводу меня с заявлением, сказал, что доверяет мне, – приводит Four Four Two слова Конте. – Знаю, что такого никогда не было в прошлом, так почему я должен надеяться на обратное? Но, конечно, я бы хотел, чтобы такое заявление о поддержке прозвучало. Есть только один человек, который вправе сделать такое заявление.

Разговаривал ли я с Абрамовичем? Думаю, будет лучше, если это останется секретом.

"Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, после 25 туров набрав 50 очков.