Антонио Конте: "Будущее Оскара связано с "Челси" - и точка"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии гостевого матча 12-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" отметил, что рассчитывает на бразильского полузащитника команды Оскара, несмотря на то что футболист не получает достаточного количества игровой практики. Специалист также подчеркнул, что хавбек является важным игроком в составе команды.

– Будущее Оскара связано с "Челси" – и точка, – приводит официальный сайт лондонского клуба слова Конте. – Для меня он является важным игроком команды. Бразилец сейчас находится в хорошей форме, но каждую неделю я должен выбирать 11 лучших в стартовый состав, это не всегда просто. Оскар – отличный игрок, и в ближайшее время он останется в "Челси".