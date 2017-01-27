Антонио Конте: "Буду рад, если никто из игроков "Челси" не покинет команду этой зимой"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что он не обращает внимания на слухи о возможных переходах игроков "синих" в другие клубы. По словам итальянского специалиста, он будет рад, если до закрытия зимнего трансферного окна все игроки останутся в команде. Напомним, накануне "СЭ" сообщил о том, что защитник лондонского клуба Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените".

– У меня нет информации по поводу возможных уходов из команды конкретных футболистов, – приводит Daily Star слова Ивановича. – Слухов всегда хватает, многие из них – абсолютная ложь. Не знаю, что произойдет до закрытия трансферного окна. Если мы останемся с этими же игроками, я буду очень рад.