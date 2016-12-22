17:24 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Будет ли Лэмпард тренером? Фрэнк хочет играть, он в хорошей форме"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что легенде клуба Фрэнку Лэмпарду можно продолжать футбольную карьеру, так как он в хорошей форме. Ранее сообщалось, что экс-игрок лондонцев может войти в тренерский штаб сборной Англии в преддверии чемпионата мира-2018 в России.

– Очень рад был встретиться с Лэмпардом, – цитирует Goal.com Конте. – Он легенда клуба, и просто потрясающе, что он приходит к нам, чтобы посмотреть на тренировки, поговорить с нами. Он в хорошей форме. Мы не говорили с ним о тренерской работе. Думаю, Фрэнк хочет играть, и я повторюсь: он в достаточно хорошей форме, чтобы играть прямо сейчас. Так что о будущем Лэмпарда спрашивайте у него самого.

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