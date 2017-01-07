14:56 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Батшуайи трудно адаптироваться к чемпионату Англии"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против "Петерборо" отметил, что форвард Миши Батшуайи испытывает проблемы в связи с тем, что не является основным нападающим. Тем не менее, итальянский специалист верит в то, что бельгиец сможет прибавить. 

- Наверное, Батшуайи может быть расстроен, особенно, когда ты привык играть в каждом матче за "Марсель", но когда переходишь в такой сильный клуб, как "Челси", то надо бороться за место в стартовом составе, – - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Миши трудно адаптироваться к чемпионату, потому что тут очень силовой футбол, и играть тут очень непросто. Ему только 23 года, он очень молод, он может еще прибавить, но нашим основным нападающим является Диегу Коста, и Миши трудно пробиться в состав. Сейчас ему важно сконцентрироваться на игре, увидеть настоящее и не заглядывать далеко вперед. Важно остаться собранным и играть хорошо, чтобы доказать, что он может вписаться в нашу философию.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170107-1107.html

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