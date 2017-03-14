13:21 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Азар продемонстрировал характер в матче с "МЮ"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил игру полузащитника Эдена Азара в матче 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:0). По мнению итальянца, бельгийский хавбек продемонстрировал свой характер, когда соперник грубо играл в первые 25 минут встречи.

- Эден продемонстрировал сильный характер, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - После первых 25 минут игры наши футболисты практически не получали мяч, поскольку каждый раз опасались удара сзади. Эден продемонстрировал свой характер, который мне хорошо известен. Возможно, кого-то это удивит, но я хорошо изучил его в этом сезоне.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170314-0216.html

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Материалы REN-TV

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