Антонио Конте: "Азар может перейти в другой клуб? Я не знаю"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что ему ничего не известно по поводу возможного перехода полузащитника команды Эдена Азара. Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны испанских клубов.

- Это правда? Я не знаю, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Я всегда повторяю одну и ту же вещь: сейчас моим игрокам важно сосредоточиться на текущем положении дел и не заглядывать вперед, потому что это очень опасно. Единственное, что я могу сказать, - Эден является игроком "Челси", мы счастливы, что он есть в нашей команде, а он счастлив играть за нас. Я не вижу проблемы в этой ситуации.