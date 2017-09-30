Антонио Конте: "Азар готов играть стабильно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 7-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" отметил Эдена Азара, не так давно восстановившегося от травмы. По словам итальянца, полузащитник готов играть стабильно.

- Прошлый сезон был для Азара важным, он очень хорошо играл, выступал как топ-игрок, - приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. - Теперь мы отлично справились с тем, чтобы он восстановился после травмы. Мы выжидали необходимое время, прежде чем возложить на него ответственность и выпустить на поле с первых минут в большом матче. Если он был способен сыграть одну игру так, как он это сделал в матче с "Атлетико", это означает, что он готов играть стабильно.