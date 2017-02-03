Антонио Конте: "Арсенал" находится в хорошей форме, "Челси" должен сыграть очень внимательно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отдал должное сопернику перед матчем 24-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". По мнению итальянца, "канониры" незаслуженно проиграли "Уотфорду" в прошлом туре.

– Важно не забывать поражение от "Арсенала" в первом круге, – цитирует пресс-служба клуба Конте. - Это было крупное поражение, мы проигрывали 0:3 уже после первого тайма. Я всегда помню об этом поражении. Надеюсь, мои игроки о нём тоже не забывают, потому что завтра их ожидает сложный матч. С тех пор многое изменилось. Мы стали единой командой. Хотим провести хорошую игру и постараться обыграть "Арсенал".

Мы находимся в хорошей форме и демонстрируем хороший футбол, играя на высоких скоростях. Сейчас у нас есть отличная возможность продемонстрировать это. Играем на своем поле, наши болельщики погонят нас вперед, но, несомненно, "Челси" должен сыграть очень внимательно. Я посмотрел матч "Арсенала" с "Уотфордом", и могу сказать, что иногда результат не соответствует содержанию игры. "Арсеналу" не повезло. "Уотфорд" провел отличную игру, но у "Арсенала" было множество возможностей, чтобы забить и выиграть ту встречу. "Арсенал" находится в хорошей форме, и странно, что они проиграли тот матч.