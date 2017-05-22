Антонио Конте: "Арсенал" - фаворит финала Кубка Англии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команде пока нельзя расслабляться, несмотря на победу в чемпионате Англии. 27 мая "синие" в финале Кубка Англии сыграют с "Арсеналом", который итальянец считает фаворитом.

- "Челси" не имеет права думать, что сезон завершен и победа или проигрыш в финале не изменят общую ситуацию, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Мы должны мыслить как победители. Если сможем завоевать Кубок Англии, этот сезон получится фантастическим. Мы должны найти нужную мотивацию, поскольку оба соперника по финалу равны. "Челси" уступил "Арсеналу" со счетом 0:3 в первой игре сезона, а затем взяли реванш 3:1. Теперь предстоит третий матч. Мы должны разжечь в душе нужные эмоции и хорошо поработать в преддверии заключительного матча. У нас отличная возможность сделать дубль.

Если вы попросите меня назвать фаворита, я укажу на "Арсенал", поскольку для них это единственная возможность завершить сезон с хорошим результатом. Это будет очень сложный матч, поскольку, кроме прочего, они впервые за долгие годы остались без Лиги Чемпионов. Сейчас я говорю не о тактике, а о правильной мотивации.