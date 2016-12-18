Антонио Конте: "Адаптироваться и с ходу заиграть в Англии очень сложно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал информацию по поводу того, что нападающий команды Миши Батшуайи расстроен постоянным нахождением на скамейке запасных. По мнению итальянского специалиста, сложно с ходу заиграть в Англии. Бельгиец перебрался в стан "синих" летом из "Марселя".

- Адаптироваться и с ходу заиграть в Англии очень сложно, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Могу привести пример Дзадзы из "Вест Хэма". Я хорошо знаю его как очень способного игрока по работе в сборной, однако в Англии он испытывает серьезные трудности. Современный футбол очень интенсивен и насыщен. Миши отличный футболист, он молод и должен продолжать работать над собой и совершенствовать свой талант. Думаю в этом сезоне у него все получится.