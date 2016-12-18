Антонио Конте: "14 побед в 17 матчах в первом же сезоне в Англии - фантастическое достижение"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что считает фантастическим достижением для себя победы в 14 из 17 матчей в текущем сезоне. Тем не менее, он не намерен останавливаться на достигнутом, поэтому будет продолжать работать, чтобы достичь новых высот.

- Сказав, что не вижу в ничего удивительного в серии из 11 побед, я слукавлю, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Не слишком-то люблю статистику, но считаю фантастическим достижением для себя выиграть 14 матчей из 17 в первом же сезоне в Англии. Я внимательно слежу за настоящим, но при этом люблю заглядывать вперед и надеюсь, что нас ждет особое будущее. Единственный способ достичь высот – не прекращать работу. Нам есть куда расти. Мы анализируем и постоянно развиваем нашу игру. В этом сезоне мы пробовали различные схемы и теперь смогли добиться нужного баланса между атакой и обороной. Думаю, сейчас нет никакого смысла что-то менять.