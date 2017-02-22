12:19 | ФУТБОЛ — Англия

Антони Марсьяль: "Я люблю "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в очередной раз признался, что ему все нравится в английскому клубе. Этой зимой в СМИ появилась информация, что 21-летний француз может перебраться в "ПСЖ" или другой европейский клуб.

- Я люблю "Манчестер Юнайтед", - цитирует пресс-служба клуба Марсьялья. - Люблю фанатов этой команды, они дают мне много радости и мне очень нравится ощущать их поддержку. Стараюсь быть как можно лучше, чтобы сделать их счастливыми, чтобы удовлетворить их запросы. Хочу остаться в "МЮ" так долго, насколько это возможно.

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Материалы REN-TV

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