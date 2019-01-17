Антони Марсьяль: "Сульшер дает ценные советы, он во многом мне помог"

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль рассказал о том, как ему работается под руководством Уле Гуннара Сульшера.

- Для меня прекрасно работать с тренером, который в годы своей игровой карьеры, как и я, был нападающим, - цитирует Марсьяля Goal.com. - Он дает ценные советы во всем, что касается выбора позиции и завершения. Сульшер во многом мне помог. Самый главный совет, который он мне дал, заключается в том, что я должен играть на своих козырях. Не стоит давить на себя, наоборот, нужно больше проявлять свои сильные стороны на поле. Очень приятно получать такие рекомендации от Сульшера. Наш тренер на сборе в Дубае много рассказывал о том, какие фишки он использовал, когда был игроком, а так же повторял, что нам повезло, ведь каждый из нас - часть "Манчестер Юнайтед". Мы прекрасно понимаем, что Сульшер был великим игроком, так что, с удовольствием слушаем его.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" делит 5-6 места с "Арсеналом". В активе "красных дьяволов" 41 очко, заработанное в 22 матчах.

Следующий матч команда Сульшера сыграет у себя дома, 19 января, с "Брайтоном". Начало встречи в 18:00 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча