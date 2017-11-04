Антони Марсьяль: "На данный момент я счастлив в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль подчеркнул, что его все устраивает в клубе на данный момент. В текущем сезоне Марсьяль забил 6 голов и сделал 4 передачи в 15 матчах во всех турнирах. Ближайший матч "МЮ" проведет в рамках 11-го тура чемпионата Англии против "Челси".

- На данный момент я счастлив. Даже если бы я мог сделать больше, забить больше голов, но я все равно сейчас счастлив, - цитирует официальный сайт "МЮ" Марсьяля. - Прошлый сезон у меня был неудачным, но сейчас все идет неплохо. Надеюсь забить еще больше голов и помочь клубу добиться успеха.

"Челси" начал этот сезон не так хорошо, как прошлый, но это топовая команда, и они постараются победить нас. Это будет трудный матч, надеюсь, нам удастся выиграть.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" состоится 5 ноября на "Стэмфорд Бридж", начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.