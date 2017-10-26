Анри - про Ибрагимовича: "Какой игрок, но какой это человек!"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри провел день с форвардом "Манчестер Юнайтед" Златаном Ибрагимовичем, взял у него интервью и поделился первыми впечатлениями от 36-летнего шведа. По словам чемпиона мира, это не только отличный футболист, но и потрясающий человек.
- Великолепный день с Ибрагимовичем, - отметил Анри. - Какой игрок, но какой это человек! Скоро смотрите мое интервью.
Great day with @Ibra_official today. What a player but what a man! See the interview on @SkySportsPL from 11.30am on Saturday pic.twitter.com/vtp30blvBZ– Thierry Henry (@ThierryHenry) 26 октября 2017 г.
баламошка
Один из самых популярных монархов современности.
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