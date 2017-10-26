Анри - про Ибрагимовича: "Какой игрок, но какой это человек!"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри провел день с форвардом "Манчестер Юнайтед" Златаном Ибрагимовичем, взял у него интервью и поделился первыми впечатлениями от 36-летнего шведа. По словам чемпиона мира, это не только отличный футболист, но и потрясающий человек.

- Великолепный день с Ибрагимовичем, - отметил Анри. - Какой игрок, но какой это человек! Скоро смотрите мое интервью.