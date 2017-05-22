Анри посоветовал Руни последовать примеру Терри и покинуть "МЮ"

Экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри считает, что капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни должен последовать примеру защитника "Челси" Джона Терри и сменить команду, чтобы регулярно играть в футбол. В этом сезоне Руни сыграл в 28 матчах премьер-лиги, в которых 18 раз выходил в стартовом составе.

– Все хотели бы, чтобы Уэйн Руни закончил свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", но я в этом сомневаюсь, – цитирует Sky Sports Анри. – Я думаю, он мог бы сменить команду. Когда у вас есть такой игрок, как Уэйн Руни, и он не играет, то в чем смысл? Если он не выходит на поле, ему следует уйти. Именно так сказал Джон Терри, когда он покинул "Челси".