Анхель Ди Мария: "У меня были сложности с Луи ван Галом"

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе "Манчестер Юнайтед"​, когда 30-летний аргентинец выступал за "красных дьяволов" в сезоне 2014/2015, сообщает Mirror.

Ди Мария признался, что у него были сложные взаимоотношения с бывшим тренером "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галом. Всего нападающий провел за "МЮ" 32 матча, забил четыре гола и отдал 12 голевых передач. Летом 2015 Ди Мария перешел в "ПСЖ" за 63 миллиона евро.

– Я был там всего лишь один год, и это было не лучшее время в моей карьере, вернее, мне не разрешили провести в "Манчестер Юнайтед" свое лучшее время. У главного тренера Луи ван Гала тогда были сложные взаимоотношения со мной. Но, слава Богу, что я смог прийти в "ПСЖ" и снова продемонстрировать, на что я способен, – приводит слова Ди Марии Mirror.