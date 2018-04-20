Английский защитник получил шесть лет дисквалификации за два предупреждения

Бывший защитник "Олфретон Таун" Брэдли Вуд получил шестилетнюю дисквалификацию за неспортивное поведение, игру на тотализаторе и влияние на результаты спортивных соревнований, информирует The Mirror.

Отмечается, что англичанин, выступая в составе "Линкольн Сити", намеренно зарабатывал желтые карточки в матчах Кубка Англии сезона-2016/17 с "Ипсвич Таун" и "Бернли". Предположительно, он делал ставки на это, а сумма выигрыша составила 11,5 тысячи евро.

Футбольная ассоциация (FA) признала его виновным по 25 пунктам. 26-летний защитник получил дисквалификацию сроком до 8 марта 2024 год. Также он обязан выплатить штраф в размере 3 725 фунтов стерлингов.