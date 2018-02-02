Английские журналисты пытаются найти Махреза

BBC в Твиттере предложила пользователям помочь "Лестеру" найти нападающего Рияда Махреза. Алжирский форвард "лис" пропустил игру против "Эвертона" (1:2). С понедельника, 29 января, он не появлялся на тренировках команды.
"Ваш дядя помог Рияду Махрезу? Ваша девушка подавала ему кофе в последние несколько дней? Дайте нам знать, видели ли вы его в стране, или вообще, где-либо на планете. Мы хотим понять, где он", – говорится в записи BBC, к которой прикреплена фотография нападающего.
Ранее появлялась информация о том, что клуб решил оштрафовать Махреза за нарушение дисциплины на 200 тысяч фунтов. Предполагается, что форвард покинул расположение клуба из-за того, что не смог перейти в "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.
Напомним, Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.
Did your uncle give a lift to Riyad Mahrez? Has your girlfriend served him a coffee in the last few days?– BBC Sport (@BBCSport) 2 февраля 2018 г.
Let us know of any sightings around the country, or in fact, anywhere in the world.
We want to find out where he is!#bbcfootballhttps://t.co/CflIygSHCf pic.twitter.com/3w3fXVPnaV