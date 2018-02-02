Английские журналисты пытаются найти Махреза

BBC в Твиттере предложила пользователям помочь "Лестеру" найти нападающего Рияда Махреза. Алжирский форвард "лис" пропустил игру против "Эвертона" (1:2). С понедельника, 29 января, он не появлялся на тренировках команды.

"Ваш дядя помог Рияду Махрезу? Ваша девушка подавала ему кофе в последние несколько дней? Дайте нам знать, видели ли вы его в стране, или вообще, где-либо на планете. Мы хотим понять, где он", – говорится в записи BBC, к которой прикреплена фотография нападающего.

Ранее появлялась информация о том, что клуб решил оштрафовать Махреза за нарушение дисциплины на 200 тысяч фунтов. Предполагается, что форвард покинул расположение клуба из-за того, что не смог перейти в "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.

Напомним, Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.