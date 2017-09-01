Английские клубы потратили на трансферы 1,4 миллиарда фунтов, установив рекорд

Во время летнего трансферного кона клубы английской премьер-лиги потратили 1,43 миллиарда фунтов стерлингов, что является новым рекордом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет Deloitte.

Предыдущее достижение было установлено в прошлом году. Оно равнялось 1,17 миллиарда фунтов. Совокупные расходы 20 команд премьер-лиги на трансферы выросли за год на 23% и составляют примерно 31% от их прогнозируемой прибыли в текущем сезоне.

Напомним, что самым крупным приобретением британских команд стала покупка "Манчестер Юнайтед" нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона" за 75 миллионов фунтов.