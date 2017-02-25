Английские букмекеры считают, что шансы Слуцкого возглавить "Лестер" такие же, как у ван Гала

В Англии начался прием ставок на кандидатуру будущего главного тренера "Лестера". По версии букмекеров, самые высокие шансы у экс-наставника "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас" Алана Пардью и Роберто Манчини, работавшего с "Манчестер Сити" и "Интером".
Отметим, что в числе кандидатов называется и бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Его шансы оцениваются так же, как у Луи ван Гала, Майкла О'Нила, Марко Силвы и Маззи Иззета.
Напомним, что "Лестер" на этой неделе отправил в отставку с поста главного тренера Клаудио Раньери, который привел команду к первому в ее истории чемпионскому титулу в нынешнем сезоне. Слуцкий последний месяц находится в Англии и посещает матчи различных клубов премьер-лиги и чемпион-лиги.
Кто может возглавить "Лестер" по версии букмекеров. Леонид Слуцкий - 50/1. pic.twitter.com/expmMS6E02– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 февраля 2017 г.
Константин Срулевич Наумов
Ай белив фром май харт вот Слуцкер кэн би мэйн коач ин Енгланд Премийер Лига!
19:48
inspire
FukelV adehduard это ты про нынешнего тренера МЮ говоришь? ============ такой же вопрос возник )))
19:48
васятка
Шансов ,скажем так ,не много.
19:39
FukelV
adehduard это ты про нынешнего тренера МЮ говоришь?
19:30
adehduard
смешно. тренер,никогда не игравший в футбол.но зато прочитавший много умных книжек,где уже только не побывал.
19:26
Митяй Антибомж
Сомневаюсь, что найдётся хотя бы один лошпек ))
19:20
Spartak-Online1
Гинер Слуцкому в начале как ребеночку чемпионства покупал,теперь ребенок вырос ,ему нужна новая игрушка. Еврейская троечка : Абрамович-Гинер-Слуцкий.
19:16
Ботаникум
РЖУНИМАГУ!!! Не увидел в списке ни Нобеля Арустамяна, ни Бородюка, ни Карпина с Писаревым!!!....
19:10