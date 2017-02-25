18:50 | ФУТБОЛ — Англия

Английские букмекеры считают, что шансы Слуцкого возглавить "Лестер" такие же, как у ван Гала

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В Англии начался прием ставок на кандидатуру будущего главного тренера "Лестера". По версии букмекеров, самые высокие шансы у экс-наставника "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас" Алана Пардью и Роберто Манчини, работавшего с "Манчестер Сити" и "Интером".

Отметим, что в числе кандидатов называется и бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Его шансы оцениваются так же, как у Луи ван Гала, Майкла О'Нила, Марко Силвы и Маззи Иззета.

Напомним, что "Лестер" на этой неделе отправил в отставку с поста главного тренера Клаудио Раньери, который привел команду к первому в ее истории чемпионскому титулу в нынешнем сезоне. Слуцкий последний месяц находится в Англии и посещает матчи различных клубов премьер-лиги и чемпион-лиги.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Константин Срулевич Наумов

Ай белив фром май харт вот Слуцкер кэн би мэйн коач ин Енгланд Премийер Лига!

19:48

inspire

FukelV adehduard это ты про нынешнего тренера МЮ говоришь? ============ такой же вопрос возник )))

19:48

васятка

Шансов ,скажем так ,не много.

19:39

FukelV

adehduard это ты про нынешнего тренера МЮ говоришь?

19:30

adehduard

смешно. тренер,никогда не игравший в футбол.но зато прочитавший много умных книжек,где уже только не побывал.

19:26

Митяй Антибомж

Сомневаюсь, что найдётся хотя бы один лошпек ))

19:20

Spartak-Online1

Гинер Слуцкому в начале как ребеночку чемпионства покупал,теперь ребенок вырос ,ему нужна новая игрушка. Еврейская троечка : Абрамович-Гинер-Слуцкий.

19:16

Ботаникум

РЖУНИМАГУ!!! Не увидел в списке ни Нобеля Арустамяна, ни Бородюка, ни Карпина с Писаревым!!!....

19:10

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