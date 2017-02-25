Английские букмекеры считают, что шансы Слуцкого возглавить "Лестер" такие же, как у ван Гала

В Англии начался прием ставок на кандидатуру будущего главного тренера "Лестера". По версии букмекеров, самые высокие шансы у экс-наставника "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас" Алана Пардью и Роберто Манчини, работавшего с "Манчестер Сити" и "Интером".

Отметим, что в числе кандидатов называется и бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Его шансы оцениваются так же, как у Луи ван Гала, Майкла О'Нила, Марко Силвы и Маззи Иззета.

Напомним, что "Лестер" на этой неделе отправил в отставку с поста главного тренера Клаудио Раньери, который привел команду к первому в ее истории чемпионскому титулу в нынешнем сезоне. Слуцкий последний месяц находится в Англии и посещает матчи различных клубов премьер-лиги и чемпион-лиги.