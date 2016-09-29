Анелька поддержал Эллардайса

Бывший нападающий "Болтона" и сборной Франции Николя Анелька поддержал Сэма Эллардайса, с которым работал в английском клубе. В начале недели 61-летний специалист был уволен из сборной Англии из-за причастности к коррупционному скандалу.

- Сожалею по поводу этой истории, Большой Сэм! - написал на своей странице в социальной сети Анелька. - Вы были подходящим человеком для сборной Англии, и я до сих пор считаю так! Не важно, что кто-либо сделал или сказал, мы все делаем ошибки... Самое главное, мы по-прежнему любим вас! Спасибо за все.