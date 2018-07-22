Андрей Ярмоленко: "Тренер хочет, чтобы "Вест Хэм" играл в атакующий футбол, который мне нравится"

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от игры в новой команде. Футболист сборной Украины перешел в "Вест Хэм" этим летом из дортмундской "Боруссии".

- Я стараюсь играть хорошо и с каждой игрой чувствую себя увереннее, - цитирует официальный сайт "Вест Хэма" Ярмоленко. - Но мне нужно время, чтобы достичь своего оптимального уровня. С каждой игрой я улучшаю взаимосвязи с товарищами по команде, но мы должны упорно трудиться, чтобы получить наилучшее взаимопонимание.

Мы пытаемся найти новые комбинации, но это только начало. После еще одного месяца тренировок и игры, уверен, мы будем действовать лучше.

Мне нравится быть частью этой команды. У нас много хороших игроков. Тренер хочет, чтобы мы играли в атакующий футбол, который мне нравится.