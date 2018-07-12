Андрей Ярмоленко: "Не стану говорить болельщикам "Вест Хэма", что я второй Месси"

Нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пообещал болельщикам команды, что будет отдавать на поле все силы. Вчера стало известно, что 28-летний украинец подписал с лондонским клубом четырехлетний контракт.

- Не стану говорить болельщикам "Вест Хэма", что я второй Месси, но могу обещать, что буду выкладываться полностью. Буду отдавать все силы и делать все, чтобы команда выигрывала как можно чаще, - приводит официальный сайт клуба слова Ярмоленко. - Сезон в "Боруссии" получился довольно трудным. Первые полгода я показывал неплохую игру, но из-за травмы вторую половину сезона провел не так удачно. Английская Премьер-лига – лучшая в мире. Здесь трудно, но мне интересно проверить свои силы. Конечно, для любого футболиста лучше играть в больших матчах.

Ярмоленко выступал за "Боруссию" с 2017 года, в прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах и забил шесть голов.