Андрей Шевченко: "Надеюсь, что график "Челси" позволит Конте уделить время украинским тренерам"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о переговорах с наставником "Челси" Антонио Конте о проведении стажировок в лондонском клубе. Он надеется, что график "синих" позволит уделить время украинским специалистам. Стажировка запланирована на май 2017 года.

- Cделаем общую стажировку в клубе "Челси", чтобы посмотреть академию, поговорить об общей структуре, планах, которые мы ставим перед собой, - приводит Footballua.tv слова Шевченко.

- Вы договаривались непосредственно с тренером "Челси" Антонио Конте?

- Я веду переговоры с клубом, надеюсь, что график команды позволит главному тренеру "Челси" также уделить нам время.