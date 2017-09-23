Андрей Шевченко: "Мората - отличная замена Косте"

Нападающий "Челси" Андрей Шевченко считает, что нападающий Альваро Мората заполнит пустоту, которую создаст уход Диегу Косты в "Атлетико". Также он признался, что удивлен тому, как быстро испанец нашел общий язык с одноклубниками.

- "Челси" нашел очень хорошего игрока в лице Мораты, – цитирует Football 365 Шевченко. - Он очень хорошо адаптировался. Конечно, Мората и Коста - это два разных игрока. Коста был недоволен, поэтому его нельзя было удержать. Клуб должен был заменить его, и я думаю, что "Челси" был очень терпелив на рынке и нашел подходящего игрока.

Я был удивлен, как быстро Мората нашел общий язык со своими товарищами. Конечно, он очень хорошо знает Педро и Эдена. Игра Азара подходит ему очень хорошо. Мората очень хорош и забивает много голов головой.