Андрей Канчельскис: "Сейчас в "Манчестер Юнайтед" есть игроки креативнее Руни"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис уверен, что нападающий манкунианцев Уэйн Руни не выходит на поле по объективным причинам. Ранее The Sun сообщила, что главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью посоветовал форварду сменить клубную прописку.

Согласно источнику, португалец сообщил 31-летнему англичанину, что если тот хочет иметь регулярную игровую практику, ему лучше заняться поисками новой команды.

- Все упирается в отсутствие игровой практики у Руни, - начал Канчельскис. - Из-за этого возникает какое-то недопонимание с Моуринью. Думаю, надо садиться и разговаривать. Руни многое сделал для "МЮ". Думаю, он нужен команде и в качестве запасного футболиста или лидера раздевалки.

Сейчас Уэйн не играет по объективным причинам, есть футболисты креативнее и агрессивнее него. Сказывается возраст. В любом случае, можно договориться и найти какой-то выход из ситуации.

Сейчас я не готов говорить о перспективах "МЮ" при Моуринью. Давайте дождемся конца сезона. (Виталий АЙРАПЕТОВ)