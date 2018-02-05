Андрей Канчельскис: "Рано делать выводы по Мхитаряну"

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что рано делать выводы об игре полузащитника Генриха Мхитаряна в "Арсенале".

– Может быть, ошибся Моуринью, перестав рассчитывать на Мхитаряна? Армянин, перейдя в "Арсенал", сразу устроил феерию вместе с Обамеянгом.

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– Вы знаете, рано делать выводы. Когда он перешел в "МЮ", вы им восхищались. Но потом он начал угасать, стал играть хуже. На длинной дистанции его почему-то не хватило. Давайте не будем делать выводы по одному матчу за "Арсенал". Мхитарян – хороший футболист, но ему не хватило стабильности в Манчестере. Посмотрим, что будет дальше у него в составе "канониров". На мой взгляд, "Арсенал" ему больше подходит. Хотя в Лигу чемпионов он, наверное, не попадет.

– Вы как-то сказали, что с ван Галом "МЮ" еще 10 лет не станет чемпионом. А с Моуринью ваша бывшая команда возьмет титул?

– (Смеется.) Ну я же не пророк. Видите, по поводу ван Гала я попал в точку. А Моуринью? Давайте дождемся конца сезона. В этом чемпионате "МЮ" первым точно не станет. А дальше – еще посмотрим. Я не знаю, на какой срок у него рассчитан контракт. Сложно ему будет. Сложно… Следующий сезон будет для него определяющим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Канчельскиса