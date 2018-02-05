Андрей Канчельскис: "Приятно наблюдать за борьбой в АПЛ. Почему в России не так?"

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что получил удовольствие от матча 26-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (2:2).

– Конечно, получил удовольствие от просмотра такого матча, – начал Канчельскис. – Приятно наблюдать за борьбой до самых последних минут. Это правильно. У футболистов АПЛ это в крови. И невольно задаешься вопросом, почему в России не так?

– Все совсем по-другому?

– Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется… Думаю, в Англии атмосфера на трибунах сказывается на настрое футболистов. Почувствуйте разницу: 50 тысяч или две тысячи на стадионе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Канчельскиса