09:28 | Футбол — Англия

Андрей Канчельскис: "Приятно наблюдать за борьбой в АПЛ. Почему в России не так?"

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Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что получил удовольствие от матча 26-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (2:2).

– Конечно, получил удовольствие от просмотра такого матча, – начал Канчельскис. – Приятно наблюдать за борьбой до самых последних минут. Это правильно. У футболистов АПЛ это в крови. И невольно задаешься вопросом, почему в России не так?

– Все совсем по-другому?

– Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется… Думаю, в Англии атмосфера на трибунах сказывается на настрое футболистов. Почувствуйте разницу: 50 тысяч или две тысячи на стадионе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Канчельскиса

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КОММЕНТАРИИ (1)
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disss

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